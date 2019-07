Enel X widzi potencjał dla budowy portfolio usług DSR w Polsce

"Od kilku lat - od 2017 r. - szukamy klientów, próbujemy ich przekonać do tej usługi. Udaje nam się zdobywać zaufanie Operatora Systemu Przesyłowego, w każdym z przeprowadzonych testów przekroczyliśmy 100% wymaganego wolumenu mocy" - powiedział Misiejuk podczas spotkania prasowego.

"My już budujemy ten portfel ponad 400 MW. Musieliśmy zapłacić zabezpieczenie w wysokości 43 tys. zł za MW, więc jest to nasze zobowiązanie. Jesteśmy przekonani, że zbudujemy ten portfel" - wskazał Misiejuk.

"Myślę, że rezerwa będzie w granicach ok 10%, ale to zależy od tego, w których z naszych programów klienci będą chcieli uczestniczyć. Mamy kilka programów, które ograniczają odpowiedzialność klienta, w których są ograniczenia typu liczba godzin w roku, liczba godzin dziennie" - wyjaśnił dyrektor zarządzający.

"Jeśli będą programy dobrze przygotowane i przyjazne dla odbiorców to tyle jest do uzyskania. My w tej chwili mamy zakontraktowane ponad 50 MW" - powiedział Misiejuk.