Energa chce zakończyć budowę kotłowni i silników gazowych w Kaliszu w 2022 r.

"Trwają prace projektowe dla kotłowni rezerwowo-szczytowej oraz układu silników gazowych. Prace te są na końcowym etapie, a spółka wkrótce przystąpi do fazy wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań inwestycyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022 roku, gdyż do 31 grudnia 2022 roku spółka może zgodnie z prawem eksploatować istniejące źródła węglowe w elektrociepłowni Kalisz Piwonice, co wynika z tzw. derogacji ciepłowniczej" - napisało biuro prasowe Energi w odpowiedzi na pytania ISBnews.