Energa i Enea przedłużyły okres analiz projektu Ostrołęka C o ok. miesiąc

"Energa i Enea [...] postanowiły o przedłużeniu okresu prowadzenia analiz dotyczących dalszych działań w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka 'C' o mocy ok. 1000 MW, które zgodnie z pierwotnymi założeniami sponsorów miały zakończyć się do 7 maja 2020 roku. Sponsorzy zakładają, że prace w ramach analiz potrwają jeszcze około miesiąca" - czytamy w komunikacie.