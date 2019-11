Energa miała 104 mln zł zysku netto, 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

"W trzecim kwartale br. Grupa Energa przeprowadziła odpowiednie rozliczenia klientów zgodnie z ustawą z 28 grudnia 2018 roku, stabilizującą ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dokonano rekalkulacji kwoty różnicy ceny oraz korekty przychodów przypadającej za I półrocze 2019 roku , a także uwzględniono należną za III kwartał rekompensatę finansową. Rozliczenie to wykazało brak negatywnego wpływu ustawy na wyniki Linii Biznesowej Sprzedaż zarówno w okresie 9 miesięcy, jak i w III kwartale 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

"Przez dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa Energa wypracowała już 1,74 mld zł EBITDA. To wynik o 10% wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego" - czytamy dalej.

"Wyniki po dziewięciu miesiącach dają nam dobre podstawy do oceny tego roku i stanu realizacji zadań inwestycyjnych. Te przebiegają zgodnie z planem we wszystkich obszarach naszej aktywności. Wyniki łączne za trzy kwartały Linii Biznesowej Sprzedaż pokazują, że odpowiednio dostosowaliśmy naszą politykę cenową do obowiązujących regulacji. Równolegle w całej naszej strukturze trwa proces optymalizacji wydatków poprzez kierowanie środków na cele budujące wartość Grupy. Bazując na naszych kompetencjach i doświadczeniu oraz nawiązując korzystną współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi realizujemy innowacyjne projekty zwłaszcza w Linii Biznesowej Dystrybucji, które wzmacniać będą naszą konkurencyjność na rynku - skomentował wiceprezes ds. finansowych Jacek Kościelniak, cytowany w komunikacie.