Energa miała 86 mln zł zysku netto, 501 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Negatywny wpływ na poziom EBITDA miała Linia Biznesowa Sprzedaż (obniżenie o 56 mln zł r/r), na co kluczowy wpływ miał spadek marży na sprzedaży energii elektrycznej (o 81 mln zł r/r). Do spadku marży przyczyniły się głównie dwa czynniki, tj. konieczność realizacji sprzedaży energii elektrycznej do części gospodarstw domowych po niekorzystnych cenach wynikających z zatwierdzonej taryfy, a także niższe marże w segmencie klientów biznesowych. W III kw. 2020 roku została wykorzystana część rezerwy celowej (utworzonej na koniec 2019 roku), co w części zniwelowało negatywny wpływ taryfy na wyniki finansowe Linii Biznesowej.