Energa: Moc zainstalowana obiektów OZE wzrośnie o 7% w 2020 roku

Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z harmonogramem. 3 września ukończono prace fundamentowe pod kolejny - siódmy generator (z dziewięciu). Inwestorem jest spółka Energa OZE, która będzie zarządzać wybudowaną farmą. To kolejny krok do dalszego zwiększania udziału OZE w miksie wytwórczym Grupy Energa, poinformowano.

"W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze 'czystej energii' i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Koreluje to z założeniami strategii Grupy Energa uwzględniającej rozwój OZE, w tym energetyki wiatrowej. Budowana właśnie farma wiatrowa w Przykonie jest tego najlepszym przykładem. W Grupie Energa obecnie już ponad 1/3 wytwarzanej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jest to największy udział procentowy z dużych polskich grup energetycznych w produkcji energii elektrycznej z OZE. Takie działanie to nie tylko naturalna konsekwencja światowych trendów w energetyce i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Jest to zgodne z polityką rządu w obszarze wytwarzania energii" - powiedział prezes Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.