Energa Operator przeznaczyła 170 mln zł na wdrożenie sieci Smart Grid

"Inteligentne, zdalnie sterowane sieci, mające zdolność do automatycznej szybkiej rekonfiguracji w wypadku awarii to bez wątpienia przyszłość energetyki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu Energa Operator jest pierwszą spółką dystrybucyjną w Polsce, która wdraża tego typu rozwiązania na całym obszarze swojego działania. Dlatego bez wątpienia Smart Grid jest najważniejszym projektem realizowanym przez Linię Biznesową Dystrybucja Grupy Energa z wykorzystaniem funduszy unijnych" powiedział prezes Grupy Energa Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie.

Wartość projektu Smart Grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 85%, czyli ponad 166 mln zł.

"W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Energa Operator zakończyła właśnie realizację dwóch projektów objętych unijnym wsparciem, związanych z modernizacją kluczowych stacji elektroenergetycznych. Przyczynią się one do zwiększenia niezawodności dostaw energii elektrycznej dla około 30 tysięcy odbiorców" - czytamy dalej.

Modernizacja GPZ Ostrów objęła m.in. przebudowę obwodów pierwotnych i wtórnych wysokiego i średniego napięcia oraz konstrukcji wsporczych rozdzielni. Zmieniono również układ stacji na H4 (stacja przystosowana do zasilania dwiema liniami 110 kV (WN) z dwóch różnych kierunków). Dzięki temu nawet w przypadku awarii jednej z linii 110 kV możliwe będzie stabilne zasilanie odbiorców. Obiekt zyskał dodatkowe sześć pól rezerwowych SN, co pozwala na szybkie zwiększenie potencjału przyłączeniowego. Wartość projektu to ponad 12 mln zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą blisko 9 mln. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 72,8%.

Modernizacja GPZ Kąty Rybackie wiązała się przede wszystkim z przebudową stacji do układu H4, co umożliwi przyłączenie dodatkowej planowanej linii WN oraz instalacją dodatkowego transformatora 110 kV / 15 kV. W przypadku awarii jednego z nich możliwe będzie zapewnienie stabilnego zasilania odbiorcom nawet w szczycie zapotrzebowania. Wartość projektu wyniosła blisko 6,4 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 4,57 mln. Uzyskał on dofinansowanie na poziomie 71,3%.