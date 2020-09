Energa Operator wspólnie z samorządami wybuduje ok. 280 stacji ładowania

Energa Operator zrealizuje tego typu inwestycje na terenie 8 miast: w Gdyni (10 stacji ładowania), Koszalinie (27), Elblągu (27), Płocku (od 23 do 26), Włocławku (29), Toruniu (46), Olsztynie (47) oraz Gdańsku (69). Wszystkie stacje wyposażone będą w dwa punkty do ładowania, wskazano w materiale.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 roku, polskie samorządy powinny posiadać na swoim terenie określoną liczbę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. To, ile urządzeń powinno znaleźć się w danym mieście do końca marca 2021 roku, określa stosunek liczby mieszkańców do liczby zarejestrowanych samochodów i ich przelicznika na każdy tysiąc mieszkańców. Dla przykładu, miejscowość do 100 tys. mieszkańców, w której zarejestrowanych jest 60 tys. samochodów, z których 400 przypada na każdy tysiąc mieszkańców, powinna mieć 60 stacji ładowania, przypomniano.