Energa przyłączyła ponad 60 tys. mikroinstalacji o mocy ponad 420 MW w 2020 r.

"Największą popularnością wśród mikroinstalacji cieszy się niezmiennie fotowoltaika, stanowiąc ogromną większość z blisko 90 tys. przyłączonych do sieci spółki źródeł wytwórczych tej kategorii. Do sieci Energi Operatora energię dostarcza również prawie 80 mikroinstalacji wykorzystujących energię wody, np. w lokalizacjach dawnych młynów, które zostały dostosowane do tego celu, a także blisko 30 przydomowych elektrowni wiatrowych. Sieć spółki zasilają również inne pojedyncze mikroźródła, np. biogazownie" - czytamy dalej.