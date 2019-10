Energa: Służby zakończyły działania po wycieku oleju z Elektrowni Ostrołęka

W sobotę w Elektrowni Ostrołęka doszło do rozszczelnienia chłodnicy oleju uszczelniającego Turbozespołu nr 1. Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie, olej w ilości ok. 3 m3 dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych. Ze wstępnych szacunków wynika, iż do rzeki przedostało się zaledwie około 0,6 m3 oleju.