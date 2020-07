Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

Inwestycja w Przykonie o mocy 31,05 MW składa się z 9 turbin o mocy 3,45 MW, a jej roczna produkcja szacowana jest na ok. 75 GWh. Wyprodukowana energia będzie w stanie zasilić ok. 30 tys. gospodarstw domowych. Na początku tego roku Grupa Energa wygrała aukcję na dostarczenie 1,2 mln MWh w perspektywie roku 2034, co oznacza, że produkowana w tej lokalizacji zielona energia trafia już na rynek komercyjny, podano także.