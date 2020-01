Energa wkrótce rozpocznie testy rozruchowe Farmy Wiatrowej Przykona

"Na terenie farmy wiatrowej Przykona (pow. turecki) trwa ostatni etap prac mający na celu przygotowanie inwestycji do testu rozruchowego, zaplanowanego na I kwartał 2020 r. Zakończono instalację ostatniej z dziewięciu turbin wiatrowych oraz budowę linii kablowej średniego napięcia" - czytamy w komunikacie.

Instalacja turbin trwała od października do połowy grudnia 2019 roku. Z uwagi na trudne warunki geologiczne turbiny posadowiono na fundamentach żelbetowych, pod którymi dokonano wzmocnienia podłoża. W grudniu 2019 zakończono również prace przy budowie linii kablowej średniego napięcia łączącej FW Przykona z GPZ Żuki o długości ok. 11 km. Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem budynków rozdzielni w urządzenia elektroenergetyczne.

W skład Farmy Wiatrowej Przykona wchodzi 9 wiatrowych generatorów energii, których dostawcą jest Vestas. Każdy z nich ma zainstalowaną turbinę typu V-126 o mocy 3,45 MW. Wiatraki Energi to jedne z największych aktualnie instalowanych w Polsce. Wysokość wiatraka wynosi 117 m - do piasty turbiny natomiast długość łopaty wynosi 63 m. W najwyższym punkcie wiatraki osiągają wysokość ok. 180 m nad poziomem terenu.