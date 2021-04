Energetyka. Tak "zarabiają” polskie kopalnie. 54 zł straty na każdej tonie węgla

Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę nie stratę na sprzedaży, a stratę netto, to okazuje się, że wyniosła ona 4 mld 332,4 mln zł i w ubiegłym roku wzrosła o 1,5 mld zł.

Koszt produkcji jednej tony węgla wzrósł w ubiegłym roku z 346,91 zł do 360,70 zł, zaś koszt sprzedanego węgla w przeliczeniu na jedną tonę zwiększył się z 353,39 zł do 367,46 zł. Warto też dodać, że ubiegłym roku krajowe wydobycie węgla kamiennego zmniejszyło się o ok. 7,2 mln ton.