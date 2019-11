Enter Air miał 59,54 mln zł zysku netto, 149,03 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

W październiku 2019 r. Enter Air zawarł z TUI Poland aneks do aktualnie obowiązującej umowy na sezon Zima 2019/2020, w wyniku którego wartość umowy w zakresie programu bazowego wzrosła do 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł) i dodatkowo przedłużył współpracę z tym touroperatorem o kolejne dwa lata. Wartość umowy w pierwszym roku dotyczącym sezonu Lato 2020 i Zima 2020/2021 wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Dokładny wolumen dotyczący sezonu turystycznego Lato 2021 i Zima 2021/2022 zostanie określony w przyszłości. Wartość umowy w drugim roku nie będzie jednak niższa niż 147,9 mln USD, podano również.