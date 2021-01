Enter Air otrzyma 287 mln zł pożyczki z PFR w ramach tarczy finansowej

"Informacja o przyznaniu pożyczki bardzo nas cieszy, a otrzymane środki przeznaczymy na wsparcie bieżącej płynności Grupy. Dzięki nim będziemy mogli bez obaw zająć się przygotowaniami do sezonu letniego oraz realizacją naszego programu handlowego w najbliższych miesiącach. Widzimy duże zainteresowanie wyjazdami w nadchodzącym sezonie i jesteśmy przygotowani operacyjnie i sprzętowo na szybki powrót do normalnego latania. Poprzedni rok, w którym pandemia spowodowała światowy kryzys w branży lotniczej na niespotykaną do tej pory skalę, był dla nas bardzo trudny i umożliwił wykorzystanie mniej niż 30% naszego potencjału operacyjnego. Niestety, tak jak cała nasza branża ponieśliśmy duże straty i musieliśmy wystąpić o pomoc publiczną. Jesteśmy wdzięczni za pozytywną decyzję PFR, której beneficjentem będą przede wszystkim nasi pasażerowie" - powiedział członek zarządu Enter Air Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.