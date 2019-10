Enter Air przedłużył współpracę z TUI Poland o dwa lata

"TUI Polska jest naszym partnerem nieprzerwanie od 10 lat. Zaczynaliśmy współpracę od 8 tras z Warszawy i Poznania, a dziś oferujemy polskim turystom ponad 120 połączeń tygodniowo na kilkudziesięciu trasach wakacyjnych z całej Polski. Nasza współpraca stanowi olbrzymi wkład obu firm w rozwój polskiego rynku turystycznego. Podstawą wspólnego rozwoju jest stabilność obu podmiotów oraz konstruktywna współpraca przy dążeniu do zapewnienia jak najwyższej jakości usług. Cieszymy się, że nadal razem współpracujemy i rozwijamy się. Dziś podpisaliśmy nową dwuletnią umowę, która w skali jednego roku jest większa o około 6% od poprzedniej, ale także podpisaliśmy aneks do obowiązującej umowy, która zwiększa nasz wspólny program w zimie 2019/2020 o kolejne 41% w stosunku do poprzednio zakontraktowanej części programu w zimie" - powiedział członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air Andrzej Kobielski, cytowany w komunikacie.

Zawarta umowa dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą i została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2022 r. Wartość umowy w pierwszym roku dotyczącym sezonu Lato 2020 i Zima 2020/2021 wynosi 147,9 mln USD (ok. 569,3 mln zł). Dokładny wolumen i wartość umowy w drugim roku dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2021 i Zima 2021/2022 zostaną określone w przyszłości, ale jej wartość nie będzie niższa niż 147,9 mln USD. Strony zawarły także aneks do aktualnie obowiązującej umowy na sezon Zima 2019/2020, w wyniku którego wartość umowy w zakresie programu bazowego wzrosła do 31,4 mln USD (ok. 120,8 mln zł), wskazano również.