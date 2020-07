Eobuwie.pl z Grupy CCC otworzyło pierwszy stacjonarny sklep Modivo

"Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i ograniczonego ruchu w galeriach handlowych, udało nam się otworzyć pierwszy sklep Modivo. Realizacja tak zaawansowanego projektu była ogromnym wyzwaniem dla całego zespołu. To duża satysfakcja, że możemy zaprezentować go naszym klientom. Teraz damy im trochę czasu, aby zapoznali się z tym ultranowoczesnym projektem" - powiedział prezes eobuwie.pl. Marcin Grzymkowski, cytowany w komunikacie.

"Salon Modivo koncepcyjnie zbliżony jest do tego, co oferują sklepy spod szyldu eobuwie.pl. Główny nacisk położony został na doświadczenie zakupowe klienta i obsługę premium. Na odwiedzających czeka wiele unikalnych w branży modowej udogodnień, m.in. możliwość zamawiania rzeczy bezpośrednio z przymierzalni czy cyfrowe rekomendacje produktów pasujących do wybranych stylizacji" - czytamy w komunikacie.

W salonie do dyspozycji klientów przygotowano 65 tabletów do składania zamówień i przeglądania oferty, prezentowanej także łącznie na 94 ekranach multimedialnych oraz na manekinach. W jednym miejscu klienci otrzymają ogromny wybór, wraz z butami (sklep eobuwie.pl zlokalizowany jest na parterze) to ponad 250 000 produktów. Ważna będzie rola konsjerża, który będzie kompletował zamówienie, dostarczał wybrane produkty bezpośrednio do przymierzalni i doradzał w wyborze, podano także.