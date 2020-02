Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

"Do tej pory zrealizowaliśmy około stu farm o mocy do 1MW. Liczymy na dalsze zlecenia takich projektów oraz na pojawienie się przetargów dotyczących budowy wielkopowierzchniowych farm PV. Przyglądamy się również perspektywom związanym z budową morskich farm wiatrowych. Nasze zainteresowanie w tym segmencie ogranicza się jednak tylko do prac związanych z ich infrastrukturą lądową, czyli przyłączami energetycznymi czy zapleczami technicznymi" - wyjaśnił.

"W zakresie bezpieczeństwa konieczna jest współpraca między wykonawcami i największymi zamawiającymi. Jednym z naszych celów jest, aby inwestorzy w większym stopniu brali odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowach, co obecnie spoczywa prawie w całości na wykonawcy. To się, oczywiście, wiąże ze zmianą podejścia inwestora do sposobu kalkulowania kontraktów i zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w przypadku kontraktów publicznych), a do tego musi być wola ze strony zamawiającego, by przejął na siebie część kosztów" - powiedział.