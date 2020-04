Erbud nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.

"Za nami trzy tygodnie prowadzenia biznesu w warunkach, które budzą wiele emocji i strachu w społeczeństwie. Dziś mówienie o dywidendzie byłoby nieodpowiedzialne. Nawet jeśli na razie wszystko jest dobrze, a co tydzień sytuacja raczej się poprawia. Jeśli to się utrzyma, to walne zgromadzenie w sierpniu może zdecydować o dywidendzie. Zobaczymy" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.