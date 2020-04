Ergo Hestia przekazała ratownikom ponad 1 tys. masek i filtrów o wartości 1 mln zł

Maski, które Ergo Hestia kupiła ratownikom, chronią układ oddechowy, twarz, oczy i skórę przed parami i gazami, pyłami, mgłami i aerozolami. Ich konstrukcja zapewnia właściwości ochronne w temperaturach od minus 30 do plus 70 stopni Celsjusza. Oddycha się w nich łatwo, a widoczność i szczelność są bardzo dobre. Można je odkażać i konserwować. To sprzęt najwyższej jakości, podkreślono.

"Maski, które otrzymaliśmy od Ergo Hestii, to sprzęt wysokiej jakości i będzie służył nam długie lata. Do tej pory często byliśmy zmuszeni używać taniego jednorazowego sprzętu, który po każdym wyjeździe do pacjenta nie nadawał się do ponownego użycia i trzeba było go wyrzucać. Maski wielorazowego użytku będzie można długo wykorzystywać. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie i wysłuchanie naszych próśb o dostarczenie sprzętu właśnie z takimi parametrami, mimo że jest dość drogi" - powiedział przewodniczący Polskiej Rady Ratowników Medycznych Piotr Dymon, cytowany w komiunikacie.

Ergo Hestia za 1 mln zł kupiła 1123 maski i prawie 2000 wymiennych filtrów. Jak podkreśla spółka, ważnym elementem akcji było też wzięcie na swoje barki całego ciężaru związanego z zakupem masek i filtrów. Spółka bazowała na sygnałach od Polskiej Rady Ratowników Medycznych, wybierając najbardziej potrzebujące jednostki ratownicze, w których jest największy deficyt środków ochronnych.

"W związku z pandemią sprzęt ochronny bardzo trudno kupić. To czasochłonny proces, który wymaga też poszukiwania dodatkowych rozwiązań. Ratownicy, którzy codziennie pracują po kilkanaście godzin, mieliby małe szanse na zakup specjalistycznych masek i filtrów. W akcję zaangażowali się pracownicy Ergo Hestii" - czytamy także.

#MuremZaRatownikiem to inicjatywa Grupy Ergo Hestia, której celem po raz kolejny była poprawa sytuacji konkretnej grupy zawodowej. W ramach akcji "W trosce o wspólne bezpieczeństwo" zadbała o pracowników, którzy w zdecydowanej większości pracują zdalnie. Następnym krokiem była akcja #UbezpieczamZdalnie, adresowana do agentów współpracujących z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń. Dzięki nowoczesnej technologii, na którą firma stawia od dawna, agenci mogą pracować i ubezpieczać całkowicie zdalnie, dzięki czemu czują się bezpieczniej. Powstał też cykl wykładów dla pracowników i agentów, podczas których eksperci z różnych dziedzin nauki odpowiadali na pytania dotyczące koronawirusa. Gośćmi webinariów byli wirusolodzy prof. Włodzimierz Gut i dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski oraz psycholog społeczny dr Konrad Maj. Ergo Hestia wyróżniła się również zapewnieniem klientom możliwość zdalnej akceptacji umów w ramach #TotalnieZdalnie, podsumowano.

Grupę Ergo Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU Ergo Hestia SA i STU na Życie Ergo Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy Ergo Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy Ergo Versicherungsgruppe AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

