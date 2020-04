eSky.pl miało 2,3 mld zł obrotu w '19; w br. liczy na odrodzenie sprzedaży od VI

"Początek br. był bardzo obiecujący, wręcz rekordowy. W styczniu 2020 roku, tzw. TTV wyniósł ponad 232 mln zł przychodu, co daje wzrost rok do roku na poziomie prawie 50%. Z kolei luty, mimo rozwijającej się pandemii w Azji oraz Europie, zakończył się z wzrostem na poziomie 43% TTV rok do roku. Mimo negatywnych skutków koronawirusa w marcu, firma eSky.pl zanotowała w pierwszym kwartale br. znaczny wzrost sprzedaży rok do roku. Bardzo dobre wyniki finansowe w 2019 r. oraz na początku br. wynikają zarówno z ekspansji międzynarodowej, jak i rozwoju oferty produktowej, w tym pakietów Lot+Hotel, City Break'ów oraz połączeń typu MultiLine, które są złożone z ofert różnych linii lotniczych - tanich, regularnych czy czarterowych - zazwyczaj nie współpracujących ze sobą" - czytamy dalej.