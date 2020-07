eSky przeprowadza cyfrową transformację z Google Cloud

"Dzięki współpracy z Google Cloud, firma eSky.pl będzie mogła sprawniej i łatwiej zarządzać swoimi zbiorami danych. Wykorzystanie chmury obliczeniowej umożliwi zautomatyzowanie raportowania, co przyspieszy i ułatwi podejmowanie strategicznych dla biznesu decyzji w dynamicznie zmieniającym się świecie. W pakiecie wykorzystywanych usług znajdują się również narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję , które eSky.pl będzie wykorzystywać do upsellingu produktów, mapowania obiektów hotelowych czy też odpowiedniego targetowania kampanii marketingowych" - czytamy w komunikacie.

"Poziom wykorzystania danych i technologii cyfrowych do celów analitycznych i marketingowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne należy do jednego z najniższych w Europie. Tymczasem turystyka jak nigdy wcześniej potrzebuje dziś cyfrowych narzędzi, by efektywniej i skuteczniej docierać do klientów. Preferencje dotyczące podróży uległy w ostatnim czasie znaczącym zmianom, które mogą pozostać z nami na dłużej albo powracać cyklicznie. Branża turystyczna musi być gotowa na elastyczność i bieżące dostosowywanie się do potrzeb klientów. Wdrożenie rozwiązań chmury obliczeniowej jest idealnym rozwiązaniem do osiągnięcia tych celów" - powiedział wiceprezes eSky.pl Łukasz Neska, cytowany w komunikacie.