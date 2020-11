eSky rozpoczął działanie w regionie APAC w Singapurze, Malezji i Hong-Kongu

"W 2020 roku, mimo panującej pandemii, Grupa eSky kontynuuje swoją strategię ekspansji zagranicznej, wkraczając na nowy kontynent - Azję. Do pierwszych azjatyckich rynków, gdzie zawita logo eSky, należą Singapur, Malezja oraz Hong Kong. Łączna wartość branży turystycznej w tych krajach w 2019 r. wyniosła ponad 126 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Nowe rynki w regionie APAC to także nowy kontent lotniczy, czyli dostęp do oferty linii lotniczych, które działają w określonym regionie. Wejście do Malezji, Singapuru i Hong-Kongu poprzedzone było nawiązaniem współpracą z lokalnymi dostawcami kontentu najpopularniejszych linii lotniczych w regionie, dodano w informacji.