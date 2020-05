eSky wchodzi do Rosji i na Białoruś

"Wejście na rynki Federacji Rosyjskiej i Białorusi to kolejny ważny etap naszej międzynarodowej ekspansji. Oba te rynki są częścią regionu, w którym nie byliśmy wcześniej obecni. Dzięki poszerzeniu oferty lokalnych linii działających na rynku rosyjskim i w krajach postsowieckich, będziemy w stanie oferować klientom podróże do najdalszych zakątków świata. Teraz, w obliczu pandemii, widzimy w rynku rosyjskim duży potencjał w zakresie lotów wewnątrzkrajowych, które będą odradzać się w pierwszej kolejności. Segment ten w Rosji jest ogromny" - powiedział wiceprezes Grupy eSky Łukasz Neska, cytowany w komunikacie.

"Według szacunków, rosyjski rynek OTA był wyceniany na 13,7 mld USD w 2017 r. Co więcej, analitycy przewidywali, że trend wzrostowy wynoszący 20% CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) utrzyma się przez kolejnych 5 lat. Chociaż pod względem przychodów rosyjski rynek turystyczny zajmuje 9. miejsce na świecie, lecz pod względem penetracji użytkowników plasuje się na 48. pozycji, co oznacza, że wciąż jest wielu użytkowników, którzy dopiero zaczynają przeznaczać budżety na podróże międzynarodowe. Aktualnie, pandemia COVID-19 wstrząsnęła rynkiem i to w pozytywnym znaczeniu tego słowa, dla nas. W Rosji dość spora część turystyki była w tzw. offline. Teraz przyszła nowa rzeczywistość - zwiększa się udział usług w online. Dla eSky.pl to doskonały prognostyk" - dodał Neska.