Esotiq & Henderson miał 1,88 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

"W grupie kapitałowej przychody ze sprzedaży w roku 2018 wyniosły 155 001 tys. zł, wobec 156 489 tys. zł w roku 2017. Należy mieć jednak na uwadze, że w skutek podziału jednostki dominującej jaki został przeprowadzony w 2017 roku dane te nie zachowują waloru porównywalności - przychody za 2017 rok obejmują sprzedaż zrealizowaną do 21 lipca 2017 roku w spółkach Femestage Eva Minge Sp. z o.o. i Eva Minge Design Sp. z o.o. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 6,6% i wyniósł 98 772 tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej zwiększył się o 137% z 3 761 tys. zł w roku 2017 do 8 913 zł w roku 2018. Skonsolidowany zysk brutto za okres sprawozdawczy wyniósł 7 908 tys. zł, a rok wcześniej 8 383 tys. zł. Niższy w relacji do poprzedniego roku zysk brutto jest wynikiem incydentalnego wzrostu przychodów finansowych w roku 2017, związanego z podziałem jednostki dominującej. Skonsolidowany zysk netto za okres sprawozdawczy wyniósł 5 830 tys. zł [ogółem], a rok wcześniej 6 575 tys. zł, co oznacza spadek o

11,3%" - napisał prezes Adam Skrzypek w liście do akcjonariuszy.