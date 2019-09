Esotiq & Henderson miało 2,32 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

"Dynamiczny wzrost sprzedaży w ostatnim półroczu to głównie efekt rozwoju sieci sprzedaży w kraju i za granicą, co krótkoterminowo generuje także koszty wpływające na marżę. Obserwujemy również wzrost zainteresowania naszymi produktami, dzięki działaniom online. Nie chodzi tu tylko o kampanie reklamowe, ale także o rozwój współpracy z międzynarodowymi platformami multibrandowymi, które pozwalają dotrzeć do większej liczby odbiorców. Celem na ten rok jest dalsza poprawa sprzedaży Grupy, utrzymanie wysokiej marży brutto oraz podwojenie sprzedaży online" - powiedział prezes Esotiq&Henderson Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.