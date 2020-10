Euler Hermes wprowadza nowe ubezpieczenia zabezpieczające transakcje handlowe

Kluczową innowacją nowych ubezpieczeń Euler Hermes jest model "Claim First", co można tłumaczyć jako "przede wszystkim odszkodowanie", zakładający jak najszybsze uregulowanie roszczeń przedsiębiorcy. Ubezpieczony poprzez platformę serwisową składa jeden wniosek windykacyjno-szkodowy z tytułu nieuregulowanej należności rozpoczynający windykację i odzyskanie należności lub w przypadku już stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta - wypłatę odszkodowania. Dzięki jednemu wnioskowi dla zgłoszenia windykacyjnego i szkody, wstępne rozliczanie następuje już w okresie 5 dni po zgłoszeniu, podano także.

Szybsze rozliczanie szkód dostosowane do profilu działalności firm w ramach polisy All Cover dla drobnych przedsiębiorców lub Business Cover przeznaczonej dla większych firm, przedsiębiorcy otrzymują ubezpieczenie należności z tytułu sprzedaży towarów i usług w kraju i za granicą z odroczonym terminem płatności nawet do 180 dni. Ochroną są objęte należności powstałe do 90 dni przed zawarciem umowy ubezpieczenia.