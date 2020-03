EUNB przełożył ogólnoeuropejskie testy warunków skrajnych banków na 2021 r. 

"W odniesieniu do roku 2020 EUNB przeprowadzi dodatkowe ogólnoeuropejskie ćwiczenie ujawniające, w celu przekazania uczestnikom rynku aktualnych informacji o ekspozycjach banków oraz jakości ich aktywów. Ponadto EUNB zaleca właściwym organom krajowym, by zaplanowały działania nadzorcze, w tym kontrole 'na miejscu', w sposób pragmatyczny i elastyczny oraz by ewentualnie przełożyły na inny termin te działania, które nie są uznawane za niezbędne" - czytamy w komunikacie.

Urząd wskazał, że właściwe organy krajowe mogą też zapewnić bankom pewną swobodę w zakresie terminów na przekazanie informacji z niektórych obszarów sprawozdawczości nadzorczej, nie wprowadzając jednak przy tym żadnych ryzykownych ograniczeń w zakresie kluczowych informacji, które są potrzebne do ścisłego monitorowania sytuacji finansowej banków oraz do celów nadzoru ostrożnościowego.

Europejski nadzór bankowy ocenił, że choć na ten moment nie jest jeszcze możliwa ocena ilościowa skali wstrząsu ekonomicznego w długim okresie, to jednak prawdopodobnie dojdzie do ograniczenia działalności gospodarczej .

Przykładem tego może być podjęta przez nadzór bankowy EBC decyzja o umożliwieniu bankom pokrycia wymogów kapitałowych w ramach filaru II za pomocą instrumentów kapitałowych innych niż kapitał podstawowy Tier I (CET1). Innym sposobem na zapewnienie antycykliczności regulacji ostrożnościowej oraz na to, by banki mogły udzielić niezbędnego wsparcia gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom, jest wykorzystanie wytycznych dotyczących filaru II.

"W warunkach skrajnych banki mogą również wykorzystać wskaźnik pokrycia wypływów netto. Organy nadzoru powinny unikać wszelkich działań mogących doprowadzić do rozdrobnienia rynków finansowania. Kluczowe jest również to, by klasyfikacja ekspozycji w sposób dokładny i terminowy odzwierciedlała każde pogorszenie jakości aktywów. Możliwa jest pewna elastyczność we wdrażaniu wytycznych EUNB dotyczących zarządzania ekspozycjami nieobsługiwanymi i restrukturyzowanymi i EUNB wzywa do prowadzenia ścisłego dialogu między organami nadzoru i bankami, także w kwestii przyjętych przez banki strategii w zakresie ekspozycji nieobsługiwanych, indywidualnie dla każdego przypadku" - czytamy także.