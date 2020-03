Euro Styl wprowadził do oferty 124 lokale w ramach I etapu os. Perspektywa

W ramach inwestycji powstaną trzy rodzaje zabudowy. Pierwszy to kameralne miejskie wille wzdłuż ulicy Legnickiej. Z tą tradycyjną zabudową będą współgrały czterokondygnacyjne pierzejowe kamienice. W centralnej części osiedla zostaną zlokalizowane budynki o współczesnej formie, posiadające od pięciu do ośmiu kondygnacji, podano.

"Oferta I etapu osiedla Perspektywa obejmuje pięć budynków. W trzech kameralnych willach oraz dwóch budynkach o podwyższonym standardzie zrealizowanych zostanie łącznie120 lokali o metrażach od 28,1 m2 do 159,22 m2. Ceny lokali kształtują się w przedziale od 376 625 do 1 290 125 zł dla mieszkań oraz od 976 392 do 1 890 250 zł dla apartamentów willowych. Ofertę uzupełniają 152 miejsca w podziemnej hali garażowej (w cenie 35 000 zł), 110 komórek lokatorskich (w cenach od 3 900 zł do 14 060 zł), a także 4 lokale usługowe (w cenie od 1 279 460 zł do 1 390 200 zł)" - czytamy w komunikacie.