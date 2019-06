Euro Styl z Grupy Dom Dev. zamierza przyspieszyć rozwój w kolejnych latach

"W najbliższych latach chcemy przyspieszyć rozwój i stopniowo zwiększać udziały rynkowe w Trójmieście. Rozbudowany w ostatnim roku bank ziemi pozwala nam na realizację ambitnych planów. Posiadane grunty zabezpieczają nasze potrzeby na około 4-5 lat. To działki w atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych rejonach Trójmiasta oraz w Rumi. Grupa Dom Development w wyniku akwizycji Euro Stylu skokowo zwiększyła skalę działania, a Euro Styl zyskał mocne zaplecze finansowe" - powiedział Konopka, cytowany w komunikacie.

Według stanu na koniec marca 2019 r., Euro Styl posiada grunty (kupione i kontrolowane) o potencjale zabudowy 5 246 lokali wobec 1 927 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 172% r/r.

"Wzrost banku ziemi spółki pokazuje, jak mocno rośnie znaczenie Euro Stylu w skali Grupy Dom Development. Dwa lata działania w ramach jednej grupy pokazały wymierne korzyści z połączenia sił. Euro Styl jest mocnym lokalnym graczem, z potencjałem do rozszerzania działalności, który może w pełni wykorzystać dzięki Grupie Dom Development. Z kolei model działania Euro Stylu, oparty na własnym wykonawstwie, był dla Dom Development inspiracją dla powstawania ponad rok temu własnej spółki wykonawczej - Dom Construction - działającej na naszych dwóch pozostałych rynkach - w Warszawie i Wrocławiu" - dodał prezes Dom Development Jarosław Szanajca.

Euro Styl, po akwizycji przez grupę Dom Development, kontynuuje działalność pod własną marką. Analiza marki, przeprowadzona we współpracy z Deloitte, potwierdziła jej silną lokalną rozpoznawalność. Jednocześnie logotyp Euro Stylu został odświeżony - w jego nowej wersji wykorzystane zostały miękkie linie nawiązujące do logo spółki-matki oraz dodana została informacja o przynależności do Grupy Dom Development, podano także.