Euro Styl z Grupy Dom Development zwiększa ofertę o prawie 300 lokali

Kolejne budynki Osiedla Beauforta weszły właśnie do sprzedaży. Jeszcze jeden pojawi się na rynku w lutym przyszłego roku. Będzie to w sumie 101 lokali 2- i 4-pokojowych o metrażu od blisko 36 m2 do ponad 78 m2, dodano. Osiedle Beauforta zlokalizowane jest przy ulicy T. Kościuszki na Pogórzu (gmina Kosakowo).

W ramach kolejnej inwestycji, Osiedla Locus powstającego w Rumi, do oferty Euro Stylu wprowadzono właśnie budynek liczący 91 lokali, posiadających od 1 do 4 pokoi i metrażach od 31 m2 do 85 m2. Jest to czwarty i ostatni budynek tego osiedla.