Eurobarometr: 69% Polaków uważa, że producenci powinni ułatwiać naprawę urządzeń

Jednocześnie dla 54% ankietowanych Polaków nie ma znaczenia ile energii pochłaniają usługi online takie jak np. streaming video czy wyszukiwanie internetowe. Twierdzą, że jeżeli dowiedzieli by się o tym, nie wpłynęłoby to na ich korzystanie z tych usług. Zużycie energii bierze pod uwagę jedynie 22% ankietowanych. Natomiast 14% respondentów deklaruje, że nie korzysta z usług on-line. Reszta nie ma na ten temat zdania.

Polacy raczej chętnie oddawaliby zużyty sprzęt do recyklingu. Najczęściej wtedy, gdy punkt recyklingu byłby w pobliżu, albo gdy zyskaliby pewność, że nie powoduje to potencjalnego zagrożenia dla ich prywatności. Bardziej byliby skłonni do rozważenia recyklingu, jeżeli wiedzieliby jak ten proces przebiega, a także wówczas gdyby otrzymali rekompensatę pieniężną, czy vouchery. Jedynie 16% respondentów stwierdziło, że nie oddałoby sprzętu cyfrowego do recyklingu.