Eurocash chce, by Frisco objęło zasięgiem wszystkie duże miasta w ciągu 2-3 lat

"Frisco w tej chwili w Warszawie osiągnął próg rentowności nawet na poziomie zysku netto. Z drugiej strony, zaliczamy go nadal do segmentu Projekty, dlatego że każde nowo otwarte miasto będzie wymagało inwestycji. Mogę potwierdzić, że w IV kwartale odbędzie się otwarcie we Wrocławiu. Będziemy również rozbudowywać nasze moce logistyczne w Warszawie, gdzie występuje obecnie bardzo duży popyt, którego nie jesteśmy w stanie obsłużyć. Natomiast w ciągu 2-3 lat chcielibyśmy pokryć wszystkie duże miasta w Polsce" - powiedział Owczarek w rozmowie z ISBnews.