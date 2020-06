Eurocash ma umowę z EBOR na 50 mln euro pożyczki m.in. na przejęcie Frisco.pl

"Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa będzie mogła skorzystać z zaawansowanego know-how tej spółki w zakresie sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na rozwój tego obszaru dla naszych klientów - właścicieli niezależnych sklepów detalicznych. Pozyskane od EBOR finansowanie pozwoli również Grupie Eurocash na zarządzanie kapitałem obrotowym w jej bieżącej działalności operacyjnej" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.