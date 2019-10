technologie 26 minut temu

Eurocash: Nie zapadły żadne decyzje dot. zmian właścicielskich we Frisco

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Eurocash - jako mniejszościowy akcjonariusz Frisco - uważa się za "naturalnego partnera" do rozmów na temat przejęcia pakietu walorów tej spółki od funduszy MCI, ale na razie żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły, podał Eurocash, odnosząc się do złożenia przez spółkę do UOKiK wniosku w sprawie przejęcia kontroli nad Frisco.