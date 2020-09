Eurocash: Sieć sklepów ABC rozpoczęła proces rebrandingu

"Sklepy partnerskie ABC rozwijamy od 1999 roku w ramach naszej jednostki biznesowej Eurocash Cash&Carry. W tym czasie ABC stało się największą siecią sklepów w Polsce. Ten koncept jest bardzo uniwersalny i sprawdza się zarówno w dużych miastach, jak i w niewielkich miejscowościach. Przedsiębiorcy decydując się na współpracę z nami, zyskują zarówno szyld rozpoznawalnej w całej Polsce marki, jak i wsparcie marketingowe oraz zatowarowanie sklepu w najpopularniejsze produkty w konkurencyjnych cenach. Niemniej jednak o ostatecznym kształcie oraz ofercie swojego sklepu decydują przedsiębiorcy. To właśnie oni od 20 lat stanowią o sile tej sieci i właśnie to chcemy pokazać, wprowadzając nasze zmiany. Naszym celem jest budowanie skutecznych przewag tych sklepów i stałe podnoszenie ich konkurencyjności na trudnym, dynamicznie zmieniającym się rynku handlu detalicznego w Polsce" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

"Zmiana wizualizacji sklepów ma w naszym przypadku pokazać przewagę wynikającą ze szczególnej roli właściciela sklepu i jego placówki dla lokalnych społeczności. To przedsiębiorcy stoją na straży lokalnych potrzeb swoich klientów i budują swoją markę, a my jako organizator sieci chcemy ich w tym wspierać. Mam tu na myśli zarówno nowy logotyp, zmiany w kolorystyce sklepów, możliwość nadania placówce własnej nazwy, ale także remodeling konceptu, który ma zwiększać ich funkcjonalność i konkurencyjność asortymentową. To właściciel sklepu zdecyduje z których wprowadzonych przez nas zmian będzie chciał skorzystać i w jakim stopniu. Znak ABC jest gwarantem wsparcia niezależności, dostępu do najlepszych rozwiązań handlowych i możliwości oferowania korzyści cenowo-promocyjnych wynikających ze skali grupy. Jestem przekonana, że z nowym podejściem do budowania systemu partnerskiego ABC, przedsiębiorcy mogą planować swój dalszy rozwój" - dodała dyrektor generalna Eurocash Cash & Carry Małgorzata Obrębska.