Europa wciąż kupuje gaz z Rosji. Import znów wzrósł

W pierwszych 11 miesiącach 2023 r. 51 proc. LNG przybywającego gazowcami do belgijskiego portu Zeebrugge pochodziło z Rosji. Znaczna część rosyjskiego LNG przybywającego do Zeebrugge jest przeznaczona do przeładunku i natychmiast wypływa statkiem do innych miejsc przeznaczenia.

Jak donosi Reuters, powołując się na statystyki UE, wzrost zapotrzebowania na LNG spowodował powrót udziału rosyjskiego gazu. Dostawy do UE wzrosły do około 15 proc. Jednocześnie import rurociągowy od Gazpromu spadł od początku wojny do poziomu 8,7 proc. (przed wojną wynosił 37 proc.).

Według firmy analitycznej Kpler, Rosja wysłała w zeszłym roku ponad 15,6 mln ton metrycznych (t) rosyjskiego LNG do portów UE - wskazuje Reuters.

Unia Europejska powinna uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie sposobu, w jaki państwa członkowskie mogą zmniejszyć import rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub z niego zrezygnować - oceniła w poniedziałek hiszpańska minister energetyki Teresa Ribera w Brukseli, gdzie tego dnia odbywa się posiedzenie unijnych ministrów ds. klimatu i energetyki.

Hiszpanka wezwała do "wspólnego podejścia w sprawie ograniczenia lub zakazu importu pochodzącego z Rosji", zauważając, że gdyby Hiszpania zrobiła to jednostronnie, mogłoby to mieć niewielki wpływ, ponieważ transporty można by łatwo przekierować do innego portu UE.

W październiku około 20 organizacji ukraińskich i belgijskich protestowało w Brukseli, wzywając do wprowadzenia europejskiego zakazu przeładunku rosyjskiego LNG.

