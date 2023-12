Europejski kraj w orbicie Kremla. Putin wciąż ma asa w rękawie

Austria pełni rolę kluczowego węzła dla rosyjskich przepływów od ponad pół wieku - pisze agencja Bloomnerga. Magazyny i rurociągi zostały historycznie zaprojektowane i skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić przesyłanie paliwa do takich krajów jak Węgry, Niemcy, Włochy i Słowenia.

Państwowa firma OMV AG zaś posiada długoterminowy kontrakt z Gazpromem, który zobowiązuje ją do zakupu gazu, który dociera do granicy.

Kontrola dostaw gazu do Austrii jest wzmożona, ponieważ kraj ten twierdzi, że chce dywersyfikować swoje dostawy z Rosji. Jednak dane handlowe pokazują, że stały przepływ gazu przez Ukrainę zaspokaja ponad połowę zapotrzebowania gospodarki na ten surowiec.

W uścisku Gazpromu

Boltz stwierdził, że "Austria powinna być w stanie przetrwać w tym roku nawet nagłe zakłócenie" przepływów gazu przez Ukrainę. Zauważył jednak, że ponad połowa rosyjskiego gazu przesyłanego tranzytem przez Ukrainę trafia do Austrii.

Mimo to, Boltz wyraził rosnące zaniepokojenie niepowodzeniami w wydostaniu się z "uścisku Gazpromu". Zauważył, że istnieje znaczne ryzyko zakłóceń po wygaśnięciu w przyszłym roku umowy o tranzycie gazu przez Ukrainę z Rosją.

Kontrakt Gazpromu obowiązuje do 2040 roku. Pomimo trwającej wojny, Gazprom kontynuuje dostawy gazu przez gazociągi przecinające Ukrainę do węzła gazowego należącego do OMV w Baumgarten.