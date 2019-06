EuroRating obniżył rating Idea Banku do CC z CCC, perspektywa negatywna

"Najistotniejszy wpływ na dalszy wzrost ryzyka kredytowego banku miało wygenerowanie w I kwartale 2019 r. po raz kolejny wysokiego ujemnego wyniku finansowego (-80,8 mln zł), co przyczyniło się do dalszego spadku wartości kapitału własnego (na poziomie skonsolidowanym do 194,3 mln zł wobec 272,7 mln zł przed kwartałem oraz wobec 2 437,2 mln zł przed rokiem). W efekcie wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym spadł do zaledwie 0,9%, łączny współczynnik wypłacalności obniżył się do 1,75%, a współczynnik Tier 1 spadł do 0,53%" - czytamy w komunikacie.