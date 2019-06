EuroRating podwyższył rating kredytowy DNB Bank Polska do BBB+ z BBB

"Na podwyższenie ratingu banku DNB Bank Polska S.A. główny wpływ miała dalsza poprawa wskaźników kapitałowych banku, jaka nastąpiła w 2018 roku. Na skutek jednoczesnego wzrostu wartości kapitału własnego oraz lekkiego spadku wartości aktywów, wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym wzrósł do najwyższego dotychczas poziomu 16%. Rekordową wartość (17,3%) osiągnął także regulacyjny współczynnik kapitałowy. Do czynników pozytywnych w kontekście oceny ryzyka kredytowego banku EuroRating zalicza także niższy niż w poprzednich latach udział kredytów w aktywach (na koniec 2018 roku było to 70,8%, wobec 83,6% w 2014 roku) oraz dalszy wzrost relacji depozytów do kredytów (0,66 na koniec 2018 roku wobec 0,40 w 2015 roku)" - czytamy w komunikacie.