EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Weryfikacja ratingu PKN Orlen związana była z ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji koncernu energetycznego Energa uprawniających do co najmniej 66% głosów. Docelowo Orlen planuje przejąć wszystkie akcje Energi. Łączny koszt przejęcia wszystkich akcji Energi, przy założeniu dojścia wezwania do skutku po ustalonej obecnie cenie na poziomie 7 zł za akcję, wyniósłby maksymalnie 2,9 mld zł, podano również.