giełda 57 minut temu

Eurostat: Największa grupa pracowników transgranicznych UE to Polacy w Niemczech

Najliczniejszą grupę pracowników transgranicznych (cross-border workers - mieszkających w jednym państwie, ale pracujących w innym) w Unii Europejskiej stanowią Polacy pracujący w Niemczech - było ich 125 tys. w 2018 r., wynika publikacji Eurostatu "People on the move - statistics on mobility in Europe".