EWL: Odsetek cudzoziemców chcących podjąć pracę poza Polską spadł do 19%

Badanie wykazało, że pandemia koronawirusa nie zatrzymała migracji zarobkowej, ok. 89% cudzoziemców, którzy zdecydowali się na przyjazd do Polski w trakcie pandemii, planowało taki krok jeszcze przed jej wybuchem. Dla 29% respondentów, którzy przyjechali do pracy w trakcie pandemii koronawirusa, była to pierwsza wizyta w Polsce w celach zarobkowych, podano także.