EWL: Udział pracowników z Ukrainy chcących osiedlić się w Polsce wzrósł do 33,2%

W 2020 roku wzrosła liczba Ukraińców, którzy chcieliby zamieszkać w Polsce na czas kilku lat - do 24,1% wobec 22,3% w 2019 roku. O ok. połowę zmalała natomiast liczba pracowników z Ukrainy, którzy nie chcieliby przeprowadzić się do Polski - z 29,8% do 15,7%, podano również.