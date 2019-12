EY, IIF: Głównym zagrożeniem dla banków w ciągu 10 lat są ryzyka niefinansowe

Kolejnym kluczowym obszarem, na który - jak wynika z badania EY - kierują swoją uwagę CRO to ryzyko stron trzecich. Dostęp do danych banku jest identyfikowany jako czynnik w największym stopniu wpływający na profil ryzyka - wskazuje na niego 67% ankietowanych. 61% zarządzających ryzykiem obawia się z kolei uzależnienia podstawowej działalności operacyjnej od usług zewnętrznych dostawców. Wysoko na liście potencjalnych źródeł ryzyka związanych ze współpracą ze stronami trzecimi jest także migracja technologii do chmur publicznych lub hybrydowych - na co wskazuje 58% objętych badaniem EY.