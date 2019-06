Falcon Games ma umowę na preprodukcję gry 'Three Little Bears'

"Podpisana umowa z SCProjects to kolejny krok w realizacji strategii, którą ogłosiliśmy w kwietniu br. Koncentrujemy się na współprodukcji i produkcji gier dedykowanych komputerom stacjonarnym oraz działalności w branży wydawniczej. Do końca 2019 roku chcemy wydać pierwsze tytuły oraz ułożyć stabilny harmonogram wydawniczy na lata 2020-2021. Mamy nadzieję, że gra 'Three Little Bears' spodoba się graczom i wkrótce będziemy mogli podać więcej szczegółów na jej temat" - powiedział prezes Marcin Kostrzewa, cytowany w komunikacie.