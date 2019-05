Famed Żywiec nawiązał współpracę joint venture z chińską spółką Fam Beijing

"Specyfiką chińskiego rynku jest polaryzacja, hermetyczność i wysoka bariera wejścia. Bardzo kosztowny proces rejestracji produktów medycznych może trwać nawet dwa lata. Jednocześnie jedną z bolączek systemu pozostaje kwestia niedoboru serwisu sprzętu medycznego. Problemem jest część chińskich wytwórców, którzy oferują sprzęt tani, który charakteryzuje się krótkim i kosztownym czasem eksploatacji. Dzisiaj są, jutro ich nie ma, a w przypadku konieczności skorzystania z serwisu szpital pozostaje bez wsparcia. Gwarancja pewności, którą oferuje uznany wytwórca, taki jak Famed, przesądza, że odbiorcy są gotowi zapłacić za sprzęt nawet kilkakrotnie więcej" - powiedział wiceprezes Famedu Marek Suczyk, cytowany w komunikacie.

Sprzęt Famedu pozycjonowany jest w ChRL w segmencie premium. Skutecznie konkuruje z produktami firm amerykańskich, niemieckich czy japońskich. Famed to jedyny polski producent stołów operacyjnych i łóżek szpitalnych obecny w Chinach. Eksportuje tam najbardziej zaawansowane produkty, takie jak stół do obrazowania medycznego Famed Flare, stół do operacji bariatrycznych Famed Hyperion czy łóżko na oddział intensywnej terapii Famed LE-13, wskazano.

Partnerem joint venture Famedu jest Fam(BeiJing) Medical Technology, wyłączny dystrybutor sprzętu medycznego z Żywca, który w 2004 roku wprowadził polską markę do Chin. Owocnym efektem dotychczasowej współpracy jest sprzedaż produktów z Żywca do szpitali w ponad chińskich 30 prowincjach, gminach i regionach autonomicznych.

"Dzięki zaawansowanej technologii, znakomitej jakości i doskonałej obsłudze posprzedażowej sprzęt Famedu Żywiec posiada rekomendacje m.in. z takich placówek jak Peking Union Medical College Hospital, Xuanwu Hospital Capital, Medical University, Tiantan Hospital Capital, Medical University oraz wielu innych. Jesteśmy przekonani, że produkty Famed Żywiec nadal mają wielki potencjał na rynku chińskim, gdyż coraz więcej szpitali chce i będzie korzystać z produktów polskiej marki" - stwierdził prezes Fam(BeiJing) Medical Technology Huang Jing.

"Decydując się na joint venture, chcemy wyraźnie podkreślić strategiczne znaczenie tamtejszego rynku dla Famedu. To klarowny sygnał dla naszych partnerów, że wiążemy się z nimi na długie lata, oferując nie tylko spełniające oczekiwania produkty, ale również gwarantując wysokiej jakości usługi serwisowe. Dodatkowo jako współwłaściciel Fam Beijing będziemy mieli większy wpływ na działania sprzedażowe. Liczymy, że efektem będzie nawet kilkukrotny wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach produktów, które dostarczamy do Chin" - dodał Suczyk.

W minionych latach Famed każdego roku sukcesywnie zwiększał wartość przychodów uzyskiwanych na rynku chińskim. Obecnie generują one 17% rocznych przychodów spółki z rynków eksportowych. W minionych pięciu latach na całym Dalekim Wschodzie przychody Famedu osiągnęły poziom 30 mln zł, z których ok. 40% spółka uzyskała w latach 2017-2018. Eksportowe przychody Famedu w latach 2013-2018 to 115 mln zł. W ubiegłym roku żywiecki producent zanotował ponad 56 mln zł globalnych przychodów, po raz trzeci z rzędu uzyskując dodatni wynik EBITDA (ponad 2,3 mln zł), podano także.

Famed Żywiec działa w branży medycznej od 1947 roku. Jest jednym z wiodących i zarazem najbardziej doświadczonych producentów wysokiej jakości sprzętu medycznego w Europie. Firma specjalizuje się w produkcji stołów operacyjnych, łóżek na Oddziały Intensywnej Terapii, wózków do przewożenia chorych, łóżek porodowych oraz foteli zabiegowych. Famed dostarcza swój sprzęt do ponad 80 państw, w Azji, Afryce i Ameryce Północnej będąc także kooperantem zagranicznych producentów.

