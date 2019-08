giełda 47 minut temu

Famur ma umowę na dostawy sprzętu do Rosji o wartości 89,93 mln zł

Famur podpisał ze spółką OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę na dostawy sprzętu i usługi nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni "Ałardińska" należącej do OOO "RUK", podała spółka. Łączna wartość umowy to 20,5 mln euro (89,93 mln zł).