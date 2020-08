Famur miał 31 mln zł zysku netto, 112 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 70 mln zł wobec 108 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 112 mln zł, co oznacza spadek o 46 mln zł r/r.

"W II kwartale 2020r. Grupa Famur osiągnęła bardziej niż satysfakcjonującą rentowność oraz przyzwoite kwartalne przepływy pieniężne, pomimo bezprecedensowo trudnych warunków otoczenia gospodarczego. Kontynuacja spadku cen węgla na globalnych rynkach w połączeniu z pandemią COVID-19 przyczyniły się do istotnego ograniczenia zamówień zarówno na rynku pierwotnym, jak i w obszarze usług serwisowych. Szczególnie trudna sytuacja występuje na rynku krajowym, gdzie produkcja węgla spadła w II kwartale 2020r. o ok. 26% rok do roku. Ten znaczący spadek wydobycia przy niewielkiej redukcji zapasów węgla u producentów miał istotny wpływ na zmniejszenie zamówień na szeroko pojęty aftermarket" - skomentował prezes Mirosław Bendzera, cytowany w raporcie.