Famur: PGG czasowo zawiesiła wykonywanie umów o wartości ok. 103 mln zł

"Wymienione przez PGG umowy, które miałyby zostać wstrzymane na okres od 01.05.2020 do 31.05.2020 roku, obejmują dzierżawy kombajnów chodnikowych, a także dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych. Średnia miesięczna łączna wartość czynszu dzierżawnego (wraz z powiązanymi usługami 'aftermarket') z tytułu wskazanych do zawieszenia umów na dzierżawę kombajnów chodnikowych wynosi ok. 7 mln zł netto. Natomiast łączna wartość wskazanych do zawieszenia umów na dostawy przenośników taśmowych i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych wynosi ok. 103 mln zł" - czytamy w komunikacie.